La moglie di Sinisa Mihajlovic | Cosa mi disse prima di morire

Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, condivide un ricordo toccante e lasciato nel cuore prima della perdita del suo amato. Nella prossima puntata di “Storie al bivio show”, rivelerà le parole che le dette in quei momenti delicati, offrendo un’intima testimonianza di amore e speranza. Scopriamo insieme cosa ha condiviso Arianna, un messaggio che resta vivo nel ricordo di tutti noi.

Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, sarà ospite della puntata di "Storie al bivio show" che andrà in onda martedì.

