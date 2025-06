La minaccia dell’Ue sull’accordo di associazione con Israele si sgonfia

L’ombra della sospensione dell’accordo di associazione tra l’UE e Israele, sollevata dalle recenti violazioni dei diritti umani a Gaza e Cisgiordania, si sta dissolvendo. Bruxelles sembra infatti aver trovato un modo per affrontare la questione senza compromettere il dialogo. Una svolta che apre nuovi scenari nelle relazioni internazionali e invita a riflettere sulle dinamiche di pressione diplomatica e impegno etico. Resta da capire come evolveranno gli sviluppi futuri.

Bruxelles. La minaccia di sospendere l'accordo di associazione tra l'Unione europea e Israele per le violazioni dei diritti umani a Gaza e in Cisgiordania si sta rapidamente disinnescando.

