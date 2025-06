La maturità al liceo coreutico Noi promossi a passo di danza tra lavori di gruppo test e assoli

La maturità al liceo coreutico si trasforma in un vero e proprio palcoscenico di talento, tra lavori di gruppo, test e assoli. Alla prova finale, che si svolge in due intense giornate, 34 giovani talenti si sfidano nell'aula performativa del nuovo polo di via Gozzadini, un innovativo spazio nato con i fondi del PNRR nel cuore di San Siro. È il momento di applaudire i futuri protagonisti della danza italiana.

