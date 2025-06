La mania dei selfie è una minaccia per i musei Gli Uffizi dicono basta | Metteremo dei limiti

La mania dei selfie e dei meme sta trasformando i musei in set di selfie mania, minacciando il rispetto e la conservazione del nostro patrimonio. Gli Uffizi di Firenze prendono posizione: basta comportamenti irresponsabili che danneggiano le opere d’arte. Per tutelare la bellezza e l’integrità delle collezioni, saranno introdotti limiti rigorosi, perché cultura e rispetto devono sempre andare di pari passo, garantendo un’esperienza autentica e rispettosa per tutti i visitatori.

Firenze, 21 giugno 2025 – “Oggi un turista volendo fare un meme davanti a un dipinto, indietreggiando in posa come il principe dei Medici ritratto, ha urtato la superficie dell'opera. Il problema di visitatori che vengono nei musei per fare meme o scattare selfie per i social è un dilagante: porremo dei limiti molto precisi, impedendo i comportamenti non compatibili con il senso delle nostre istituzioni e del rispetto del patrimonio culturale”. Lo ha detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Simone Verde, in merito al danneggiamento del dipinto settecentesco avvenuto oggi nel museo di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La mania dei selfie è una minaccia per i musei. Gli Uffizi dicono basta: “Metteremo dei limiti”

In questa notizia si parla di: selfie - musei - uffizi - limiti

La mania dei selfie è una minaccia per i musei. Gli Uffizi dicono basta: “Metteremo dei limiti”; Uffizi, turista cade mentre fa un selfie, danni alla tela del dipinto - Il turista verrà denunciato; ++ Per fare selfie urta quadro agli Uffizi,'lievi danni' tela ++.

Uffizi, turista fa un selfie ma inciampa e danneggia il ritratto di Ferdinando dei Medici: denunciato - Nella giornata di oggi, 21 giugno, un turista che stava visitando la galleria degli Uffizi, a Firenze, si è reso protagonista di una sfortunata vicenda che gli è costata ... Da msn.com

Visita agli uffizi finisce con danno lieve a dipinto settecentesco durante selfie del visitatore sabato mattina - Un visitatore agli Uffizi di Firenze danneggia lievemente un dipinto di Ferdinando de’ Medici di Anton Domenico Gabbiani mentre scatta un selfie; il quadro è stato rimosso per restauro e il responsabi ... Riporta gaeta.it