La mamma e il bimbo di Parma bloccati in Iran sono salvi

Dopo giorni di angoscia e incertezza, la mamma e il suo bambino di Parma sono finalmente al sicuro in Italia. La giovane architetto iraniana di 36 anni, intrappolata nel cuore del conflitto in Iran durante i bombardamenti israeliani, ha espresso con gioia e sollievo: "Ce l’abbiamo fatta". Un messaggio di speranza e resilienza che conferma come, anche nelle situazioni più difficili, la determinazione può prevalere.

"Ce l'abbiamo fatta". Sono le prime parole pronunciate dalla donna di 36 anni - un'architetta iraniana residente a Parma - che si trovava insieme al figlio di 18 mesi in Iran quando sono cominciati i bombardamenti israeliani. A lanciare l'allarme nei giorni scorsi era stato il suo compagno. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La mamma e il bimbo di Parma bloccati in Iran sono salvi: "Ce l'abbiamo fatta"

La mamma e il bimbo di Parma bloccati in Iran sono salvi, la battaglia del compagno dall'Italia e gli insulti sui social: «Ce l'abbiamo fatta»

Mamma e bimbo di 18 mesi di Parma fuori dall'Iran, erano rimasti bloccati per la guerra. Il papà Salvatore Politi: «Sentivano le bombe a Teheran» - Il bimbo parmigiano di 18 mesi e la mamma, architetta iraniana, che erano nel Paese della donna per conoscere i nonni quando è iniziato l'attacco ... Riporta msn.com

