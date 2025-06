La maglietta a righe è un must have dell’estate a qualsiasi età basta saperla abbinare Ecco 5 idee dai 20 ai 60 anni

La maglietta a righe 232, un vero must-have dell’estate, conquista tutte le età con il suo fascino intramontabile. Nato come uniforme della Marina Francese, ha attraversato decenni e stili, diventando un vero simbolo di eleganza casual. Dai guardaroba di Coco Chanel a quelli di Gigi Hadid, questa maglietta si presta a infinite combinazioni. Ecco cinque idee di stile per valorizzarla, dai 20 ai 60 anni, perché il segreto è saperla abbinare con personalità e gusto.

20 anni Marinière e minigonna La t-shirt a righe per le più giovani non è solo meno tradizionale nel colore e nel pattern. Anche l'abbinamento è originale, con la minigonna in stile Sixties e le ballerine da étoile. Per le "francesine" della Gen Z.

