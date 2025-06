La lunga estate dei precari tra immissioni e supplenze 150 preferenze | cosa sappiamo finora QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 23 giugno alle 14 | 30

L’estate dei precari della scuola si prospetta intensa e determinante, tra immissioni straordinarie, supplenze e le 150 preferenze da inviare. Le prossime settimane saranno decisive per sciogliere i dubbi sugli elenchi aggiuntivi, le assegnazioni e il nuovo algoritmo di nomina. Con scadenze rigide e un calendario serrato, ogni scelta può fare la differenza per il proprio futuro professionale. La lunga estate dei precari, tra attese e decisioni cruciali, sta entrando nel vivo.

L'estate rappresenta un momento fondamentale per migliaia di precari della scuola, chiamati ad affrontare passaggi determinanti per la propria carriera. Scioglimento delle riserve, elenchi aggiuntivi e algoritmo di assegnazione costituiscono i nodi centrali delle prossime settimane, caratterizzate da scadenze rigorose che non ammettono ritardi per chi non vuole perdere preziose opportunità lavorative. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Salerno, un’estate calda per 4mila prof salernitani precari impegnati nel concorso - possibilità di concludere i colloqui entro la fase di immissioni in ruolo in vista del nuovo anno scolastico. Si legge su ilmattino.it