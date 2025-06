La lista di 122 pellicole sospette segnalate alla Gdf dal ministero

Una lista di 122 pellicole sospette segnalate alla Guardia di Finanza dal Ministero mette in luce un inquietante scenario di potenziali frodi nel settore cinematografico italiano. Tra queste, spicca la vicenda di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, arrestato in Grecia, che nel 2023 ha ottenuto fondi pubblici per un film mai realizzato. Una situazione che solleva importanti dubbi sulla trasparenza e l’efficacia dei controlli nel sistema di finanziamento statale.

Francis Kaufmann, 46enne americano, ora agli arresti in Grecia, con il suo alias da regista Rexal Ford, ha ottenuto nel 2023 dalle casse dello Stato italiano il contributo per finanziare una pellicola, "Stelle della notte", da un'ora e 42 minuti, che non risulta mai prodotta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La lista di 122 pellicole sospette segnalate alla Gdf dal ministero

