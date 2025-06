La Lilt Bari celebra il ' Cancer Survivors Day' | seduta di yoga sulla spiaggia di Pane e Pomodoro

In occasione del Cancer Survivors Day, la LILT Bari ha regalato un momento di pace e rinascita con una seduta di yoga sulla suggestiva spiaggia di Pane e Pomodoro. Questa pratica millenaria, svolta al mattino presto, ha unito sensibilità e benessere, rafforzando il messaggio di speranza per chi combatte contro il tumore. Un’occasione speciale per celebrare la forza della comunità e l’importanza della cura. La vera vittoria è sentirsi vivi e resilienti.

A Bari la seduta della millenaria pratica indiana si è tenuta questa mattina, alle 7.30, nel parco litoraneo di Pane e Pomodoro. La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) ha scelto di organizzare, sabato 21 giugno, una seduta comunitaria di yoga in 12 cittĂ italiane (Giornata. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - La Lilt Bari celebra il 'Cancer Survivors Day': seduta di yoga sulla spiaggia di Pane e Pomodoro

In questa notizia si parla di: seduta - lilt - bari - yoga

Celebriamo la vita, iniziativa Lilt in 12 cittĂ italiane. Anche a Bari e Barletta Vai su X

21 giugno, Cancer Survivors Day con la #liltbari Vai su Facebook

Bari, la Lilt celebra il 'Cancer Survivors Day': seduta di yoga sulla spiaggia di Pane e Pomodoro; LILT Bari, il Solstizio d'Estate con lo yoga a Pane e Pomodoro; Giornata internazionale dello Yoga: in oltre 100 a Bari per la seduta promossa da LILT.

La Lilt Bari celebra il 'Cancer Survivors Day': seduta di yoga sulla spiaggia di Pane e Pomodoro - I maestri Kamala e Jahnavi, fondatori della prestigiosa scuola di formazione Asd RespiriAmo Yoga, insieme all'insegnante e referente per la Puglia, Giovanna De Julio, hanno condotto la seduta di Bari, ... Scrive baritoday.it

LILT Bari, il Solstizio d'Estate con lo yoga a Pane e Pomodoro - La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) ha scelto di organizzare una seduta comunitaria di yoga in 12 città italiane, sabato 21 ... Come scrive affaritaliani.it