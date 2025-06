La legislatura sulle montagne russe

Lenta e tumultuosa, come un’inarrestabile corsa tra alti e bassi, la legislatura si rivela un vero e proprio viaggio adrenalinico tra tensioni, alleanze e riforme. Proprio come le montagne russe, attraversa momenti di calma apparente e altri di emozioni forti, mettendo alla prova pazienza e intuito dei protagonisti politici. Un percorso che, tra sorprese e colpi di scena, definisce il volto della nostra democrazia.

Si può immaginare, se è fervida la fantasia e vivo il senso delle proporzioni, un ardito paragone tra le montagne russe delle giostre e la legislatura di un parlamento e di un governo.

