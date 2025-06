La guerra tra Israele e Iran È tutto un fragile equilibrio sopra la follia

La tensione tra Israele e Iran si fa sempre più palpabile, un fragile equilibrio che rischia di sfociare in un conflitto di proporzioni devastanti. Eyal Zamir, capo di stato maggiore dell'IDF, mette nero su bianco la necessità di prepararsi a una campagna prolungata per affrontare questa minaccia senza precedenti. La situazione è sul filo del rasoio: cosa ci riserva il futuro in un quadro così instabile e incerto?

Il capo di Stato maggiore dell'Idf, Eyal Zamir, ha affermato che Israele deve prepararsi a una "campagna prolungata" per "eliminare una minaccia di tale portata"

