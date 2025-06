La guerra sul corpo dei più piccoli | in 5 anni è aumentato del 50% il numero dei bambini abusati sessualmente nei conflitti

Una tragica escalation: in soli cinque anni, gli abusi sessuali sui minori nei conflitti sono aumentati del 50%, toccando il triste record di 1.938 denunce nel 2024, secondo Save The Children. Un dato allarmante che evidenzia quanto la guerra continui a scuotere e distruggere i diritti più vulnerabili, i bambini. È ora di agire con urgenza e determinazione per proteggere le future generazioni.

Sono 1938 gli abusi sui minori nei conflitti, registrati nel 2024. È stato raggiunto il livello peggiore di sempre: la denuncia di Save The Children.

