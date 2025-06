La guerra non finisce a Ginevra

La crisi globale si estende ben oltre Ginevra, richiedendo una risposta decisa e coordinata. A Bruxelles, si discute di strategie, mentre Washington mira a influenzare gli sviluppi. Il vertice tra Iran e le potenze europee sottolinea l’importanza di un dialogo continuo per promuovere la stabilità internazionale. La pace, infatti, non si conquista in un solo incontro, ma si costruisce giorno dopo giorno con impegno e diplomazia.

Israele-Iran, prove di diplomazia: venerdì a Ginevra il ministro degli Esteri di Teheran incontra gli europei. Macron: «Fermiamo la guerra» - Venerdì a Ginevra, i ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito incontreranno il loro omologo iraniano Abbas Araghchi in un tentativo storico di riavviare i negoziati tra Iran e Occidente, segnando una svolta nella diplomazia internazionale.

Un missile iraniano colpisce Beersheba, sette feriti. Israele risponde con raid aerei su Teheran: danneggiati siti nucleari e installazioni militari. A Gaza almeno 34 morti. Diplomazia in stallo a Ginevra, «nessun negoziato finché Israele continuerà ad attaccare» Vai su Facebook

Com’è andato il vertice a Ginevra sul nucleare iraniano: prove di dialogo, mentre la guerra continua - Si è concluso senza svolte il primo vertice a Ginevra tra l’Iran e i Paesi europei, mentre sul campo prosegue l’escalation tra Teheran e Israele ... fanpage.it scrive