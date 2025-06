la guerra mette a rischio 61 miliardi di euro in italia

Le PMI sono le più vulnerabili di fronte alle turbolenze internazionali, con impatti devastanti sul loro futuro. La guerra in Ucraina, le tensioni nel Medio Oriente e tra India e Pakistan minacciano un capitale di 61,4 miliardi di euro di esportazioni italiane, oltre a mettere a rischio quasi metà del nostro approvvigionamento energetico. In questo scenario complesso, diventa imprescindibile rafforzare le strategie di resilienza e innovazione per le imprese italiane.

L' export italiano rischia di risentire delle nuove tensioni internazionali, come evidenzia un'analisi del Centro Studi di Confartigianato. Dallo studio emerge che i conflitti in corso in Medio Oriente, così come la guerra tra Russia e Ucraina e le persistenti tensioni tra India e Pakistan mettono a rischio 61,4 miliardi di euro di esportazioni italiane, così come quasi la metà del nostro approvvigionamento energetico. Le Pmi sono le più esposte. Le esportazioni verso 25 Paesi coinvolti in guerre o situazioni di instabilità rappresentano il 9,8% dell'export dell'Italia, in totale. Il pericolo non è solo teorico: si tratta di mercati in cui il made in Italy è fortemente presente con produzioni ad alta intensità di micro e piccole imprese, in settori chiave come moda, gioielleria, occhiali, alimentari, arredamento e prodotti in metallo.