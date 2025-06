La guerra Iran-Israele divide l’America Latina Caracas e Buenos Aires poli opposti Pressioni sul Messico

La guerra tra Iran e Israele sta scuotendo l’America Latina, dividendo fronti opposti e creando tensioni tra le nazioni. Da Caracas a Buenos Aires, i governi si schierano con gli alleati, riflettendo interessi e alleanze geopolitiche. Mentre il Messico si trova sotto pressione, questa polarizzazione rischia di ripercuotersi sull’intera regione, evidenziando come i conflitti internazionali possano influenzare profondamente anche i rapporti tra vicini. La situazione resta volatile e in continua evoluzione.

La guerra tra Iran e Israele ha già diviso l’ America Latina: le cancellerie della regione si sono schierate con Teheran o Tel Aviv a seconda dell’alleanza di riferimento. Al cuore dei Caraibi, a Caracas, i militari respingono “l’aggressione militare” israeliana al grido “ viva l’Iran, viva il Venezuela “. All’estremo opposto, quasi 7.300 chilometri più a sud, Buenos Aires condanna il “vile attacco dell’Iran”, dopo aver sottoscritto un Memorandum contro il terrorismo con lo stato ebraico. Le loro posizioni si replicano nei Paesi vicini, offrendo l’istantanea di un continente diviso tra chi ha archiviato la dottrina Monroe e chi ne rivendica l’adesione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La guerra Iran-Israele divide l’America Latina. Caracas e Buenos Aires poli opposti. Pressioni sul Messico

