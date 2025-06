La guerra come politica estera è una fine del mondo

In un mondo sempre più immerso nei conflitti, la guerra come politica estera segna una soglia pericolosa: non è più solo sterminio, ma l'abisso di un vuoto senza ritorno. Sull'inferno di Gaza, l'umanità si interroga: fino a che punto possiamo permetterci di ignorare le conseguenze di queste scelte? La realtà ci chiede di riflettere sul nostro ruolo in un mondo che rischia di perdere se stesso.

Sull'inferno di Gaza si è spenta la luce. Con un'altra guerra. Il mondo non vede più lo sterminio, ma la voragine del nulla che Israele ha aperto oltre lo sterminio.

