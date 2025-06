la germani lavora al dopo poeta cotelli in pole suggestione vitali

Il futuro di Peppe Poeta si disegna ormai con chiarezza: l’Olimpia Milano sembra essere la sua prossima tappa. Dopo una stagione straordinaria con la Germani Brescia, il tecnico campano è stato avvistato all’Unipol Forum di Assago, alimentando le voci di un suo imminente ritorno in biancorosso. Le opzioni sono due: assumere subito il ruolo di capo allenatore o affiancare Ettore Messina per un anno, consolidando così il suo percorso nel grande basket italiano.

Il futuro di Peppe Poeta ha preso una direzione ormai definita: l’Olimpia Milano. Il tecnico campano, reduce da una stagione memorabile con la Germani Brescia, è stato avvistato giovedì pomeriggio all’ Unipol Forum di Assago, alimentando le voci su un suo imminente ritorno in biancorosso. Il percorso è definito. Le opzioni sul tavolo sono due: diventare da subito capo allenatore dell’Olimpia oppure affiancare Ettore Messina per un anno come primo assistente, per poi ereditarne la guida tecnica. In entrambi i casi, si tratterebbe di un contratto triennale che sancisce la piena fiducia della società nel percorso di crescita intrapreso da Poeta dopo i due anni da assistente, sempre scudettato, in biancorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net