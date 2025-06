La fuga con patente revocata l' inseguimento e il rifiuto dell' alcoltest | in due nei guai

Una notte intensa tra fuga, inseguimento e rifiuto dell’alcoltest a Riva del Po. Due coinvolti sono finiti nei guai dopo aver tentato di eludere i controlli dei carabinieri lungo la Sp12 e la Sp24, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri. La loro bravata si è conclusa con conseguenze pesanti, dimostrando ancora una volta quanto sia importante rispettare le regole per garantire la sicurezza di tutti.

La fuga, l’inseguimento e il rifiuto dell’alcoltest. E’ quanto accaduto nel corso della notte tra venerdì 20 e sabato 21 nel territorio di Riva del Po. I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo lungo la Sp12 e la Sp24 hanno, infatti, incrociato un’utilitaria che stava procedeva a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - La fuga (con patente revocata), l'inseguimento e il rifiuto dell'alcoltest: in due nei guai

In questa notizia si parla di: fuga - inseguimento - rifiuto - alcoltest

Auto in fuga, inseguimento da Rho ad Arese, poi scontro con la Polizia locale: uomo fermato - Un'auto in fuga ha innescato un inseguimento mozzafiato da Rho ad Arese, culminato in uno scontro con la Polizia locale.

La fuga (con patente revocata), l'inseguimento e il rifiuto dell'alcoltest: in due nei guai; Fuga pericolosa a Casalbuttano, uomo denunciato per resistenza e rifiuto dell’alcoltest; Non si ferma all’alt della polizia, bloccata dopo un inseguimento: rifiuta l’alcoltest, patente ritirata.

Senza cintura alla guida: scappa, aggredisce i carabinieri e rifiuta alcoltest e identificazione. Triplice denuncia per un 51enne - una fuga con inseguimento, un'aggressione ai militari e il rifiuto di fornire il proprio nome e di sottoporsi all'alcoltest. Lo riporta ilgazzettino.it

Scappa ai vigili, positivo all’alcoltest - Incidente tra auto in fuga e ghisa, con il conducente positivo all'alcoltest. Riporta ilgiorno.it