La formula vincente? Puntare sulla tradizione e sulla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale artistico e naturale dell' Abruzzo Una bellezza diffusa che strega anche il grande cinema

Scopri come l'Abruzzo, terra di tradizione e bellezza, si trasforma in un autentico scrigno di tesori culturali, artistici e naturali. Un patrimonio che incanta e ispira, anche sul grande schermo. Nonostante il dramma del 2009, questa regione risorge con forza, pronta a mostrare al mondo la sua magia. L’Aquila, capitale della Cultura 2026, è solo l’inizio di un viaggio tra storia e rinascita.

«U n sogno medievale sulle pendici di un colle alle porte del più selvaggio massiccio montuoso dell’Italia centrale». Così lo scrittore tedesco Kasimir Edschmid descrisse L’Aquila  nel suo libro di viaggio Italien: Hirten, Helden und Jahrtausende (1941). Un sogno bruscamente interrotto la notte del 6 aprile 2009 dal tragico terremoto che a L’Aquila e dintorni polverizzò vite e cose. L’Aquila, capitale della Cultura 2026: 14 luoghi da scoprire X Sedici anni dopo, buona parte della città è ricostruita. Freschi di restauro, i palazzi del centro storico esibiscono uno smalto che nel tempo era andato perduto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La formula vincente? Puntare sulla tradizione e sulla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, artistico e naturale dell'Abruzzo. Una bellezza diffusa che strega anche il grande cinema

In questa notizia si parla di: formula - vincente - puntare - tradizione

Trofeo Sporting Club Selva Bassa, la formula vincente si ripropone - scenario incantevole tra boschi e spazi verdi, offrendo agli appassionati un’esperienza sportiva unica e coinvolgente.

Per il mercato europeo servono auto piccole, parola di John Elkann; Rivamare 38: Varato il Centesimo Esemplare del Leggendario Yacht Riva; Hamilton può fare subito la storia in Ferrari: solo in 6 ce l'hanno fatta.

Settembre ottocentesco, la formula è vincente - che conserva lo spirito della festa tradizionale ma destinata, si spera, ad "irrobustirne" lo spessore culturale. Come scrive lanazione.it

Square Enix, un futuro fra tradizione e rivoluzione - Square Enix si trova ad affrontare un momento fondamentale della sua storia: sospesa fra tradizione e rivoluzione, sta tentando di trovare una nuova formula vincente. Si legge su multiplayer.it