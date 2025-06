la fontanella del centro rimessa a nuovo

La fontanella del centro, simbolo di rinascita e tradizione, è tornata a brillare grazie ai lavori di manutenzione appena completati. Dopo interventi di riqualificazione dell’impermeabilizzazione e dell’illuminazione, la fontana di piazza Risorgimento risplende come 12 anni fa, quando fu inaugurata nel nuovo centro storico pedonale. Illuminata e arricchita dalla statua in bronzo "L’Italia s’è desta", questa opera continua a rappresentare il cuore pulsante della comunità, pronta a emozionare ancora una volta.

Sono ultimati i lavori di manutenzione della fontana di piazza Risorgimento. Dopo gli interventi di riqualificazione e sistemazione dell’impermeabilizzazione e dell’illuminazione, è tornata ora a splendere come 12 anni fa, quando fu svelata durante le celebrazioni per l’inaugurazione del nuovo centro storico pedonalizzato. Illuminata, con al centro una statua in bronzo alta 3,8 metri, l’opera " l’Italia s’è desta " è stata disegnata e realizzata dall’artista Maurizio Fusari che, nel suo curriculum, conta collaborazioni con Arnaldo e Giò Pomodoro. Come ispirazione, la statua si rifà al Risorgimento, nome della piazza in cui sorge ed è un simbolo di ottimismo, speranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it