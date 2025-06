La figlia di Steven Spielberg esordisce alla regia con un horror | ecco il trailer del film

La figlia del celebre regista Steven Spielberg si fa largo nel mondo del cinema con un thriller horror tutto suo. Esordendo dietro la cinepresa con "Please Don't Feed the Children", Destry Allyn Spielberg presenta un film inquietante interpretato da Michelle Dockery di Downton Abbey. Scopri il trailer e immergiti nella trama di questa attesa pellicola, che promette suspense e sorprese ad ogni scena. Un debutto da non perdere per gli amanti del brivido e della novità cinematografica.

Si intitola Please Don't the Children e vede protagonista la Michelle Dockery di Downton Abbey. Ecco trailer e trama del film d'esordio di Destry Allyn Spielberg.

