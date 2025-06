La festa per il titolo dell'MC Alger si trasforma in dramma | crolla una tribuna un tifoso morto

Una celebrazione di gioia si trasforma in tragedia: al termine di una storica vittoria, la festa dell’MC Alger si conclude con il crollo di una tribuna e la perdita di una vita umana. Mentre i tifosi festeggiavano il loro ottavo titolo nazionale, il sogno si spegne in un attimo di folla e caos. La National Football League algerina ha immediatamente sospeso ogni celebrazione; ma cosa è successo davvero? Continua a leggere.

Al 90', nel momento in cu l'MC Alger ha conquistato il suo 9° titolo nazionale, decine di tifosi si sono riversati sulle transenne del 2° anello provocando il crollo della tribuna: diversi i feriti, alcuni gravi e un morto. La National Football League algerina ha immediatamente sospeso ogni cerimonia celebrativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La festa per il titolo dell’MC Alger si trasforma in dramma: crolla una tribuna, un tifoso morto.

