La festa della musica con l' Orchestra Senzaspine di Bologna

Il 21 giugno Bologna si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con la Festa della Musica, organizzata dall’orchestra Senzaspine. Un'occasione unica per riscoprire il piacere di suonare e cantare, indipendentemente dall’esperienza o dall’età. La loro filosofia? La musica è davvero per tutti. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da un evento che celebra l’armonia e la passione, rendendo questa giornata memorabile per tutta la città.

Bologna, 21 giugno 2025 - La musica, secondo l’orchestra Senzaspine, è davvero per tutti. Anche per chi è convinto di non poter cantare o per chi ha messo da parte lo strumento da qualche tempo. 8 June 2025 Bologna - Bologna (Italy) Saggio della Scuola di Musica Senzaspine Photo by Massimiliano Donati E sarà proprio questo spirito a guidare la Festa della Musica del 21 giugno, quando l’associazione culturale bolognese celebrerà anche i suoi 12 anni di attività. Tra i protagonisti della giornata, che si articolerà in due momenti musicali, ci saranno i Senzaspine L’Overs, progetto speciale dedicato a tutti coloro che, per motivi di vita, hanno abbandonato lo strumento ma non la passione per la musica, e il Coro degli Stonati, che nasce proprio per dare voce (è il caso di dirlo) a chi ha sempre pensato di non poter cantare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La festa della musica con l'Orchestra Senzaspine di Bologna

