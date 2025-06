La falena che guarda le stelle per trovare la strada è incredibile

Ogni primavera, miliardi di falene di Bogong (nome scientifico Agrotis infusa) intraprendono una migrazione notturna straordinaria: volano fino a 1.000 chilometri dalle pianure calde del sud-est australiano alle fresche grotte delle Alpi australiane, dove trascorrono l’estate in uno stato dormiente chiamato “estivazione”. In autunno, compiono il viaggio inverso per accoppiarsi e morire. Quel che rende questo viaggio davvero unico è che le falene, pur avendo un cervello minuscolo, sono capaci di orientarsi usando le stelle, come facevano i navigatori umani prima dell’invenzione del GPS. La scoperta arriva da un team di ricerca guidato da Eric Warrant, biologo sensoriale dell’UniversitĂ di Lund (Svezia). 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La falena che guarda le stelle per trovare la strada (è incredibile)

