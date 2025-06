la domenica di corsi a pastrello quella della fialdini alla mastropietro

La domenica di corsi a Pastrello promette emozioni e novità: tra l'esperienza di Fialdini alla Mastropietro e il progetto di Gabriele Corsi, il palinsesto si arricchisce di una figura chiave. Fabio Pastrello, veterano di Grande Fratello e Amici, si prepara a guidare questa avventura, lasciando intravedere un nuovo capitolo per il suo percorso professionale. Teoricamente, sino ad...

Se il primo è una novità, il secondo è una conferma. Nonostante manchi ancora la firma del diretto interessato (e non è così scontato che intervenga! Nek ha già dato forfait ), il programma domenicale di Gabriele Corsi ha un capoprogetto. Capoprogetto che risponde al nome di Fabio Pastrello. Pastrello, autore dei primi Grande Fratello e Amici, attualmente è legato da un'esclusiva a Fremantle, in scadenza a settembre. Teoricamente, sino ad allora, non potrebbe lavorare allo show di Rai 1, a meno che quest'ultimo non sia affidato alla società di RTL Group. Cosa che, al momento, non ci risulta. La capoprogetto del Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino, Cristiana Mastropietro, sarà al timone della Ruota Libera di Francesca Fialdini.