la domenica di corsi a pastrello quella della fialdini alla mastropietro

La domenica di corsi a Pastrello si prepara a sorprendere, tra novità e conferme. Se l’evento con Fialdini rappresenta una novità emozionante, la presenza di Mastropietro è ormai una certezza. Con un progetto affidato a Gabriele Corsi e Fabio Pastrello, autore di grandi successi televisivi, questa giornata promette di essere imperdibile. Resta da vedere se Nek interverrà: intanto, il conto alla rovescia è già iniziato!

Se il primo è una novità, il secondo è una conferma. Nonostante manchi ancora la firma del diretto interessato (e non è così scontato che intervenga! Nek ha già dato forfait ), il programma domenicale di Gabriele Corsi ha un capoprogetto. Capoprogetto che risponde al nome di Fabio Pastrello. Pastrello, autore dei primi Grande Fratello e Amici, attualmente è legato da un’esclusiva a Fremantle, in scadenza a settembre. Teoricamente, sino ad allora, non potrebbe lavorare allo show di Rai 1, a meno che quest’ultimo non sia affidato alla società di RTL Group. Cosa che, al momento, non ci risulta. La capoprogetto del Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino, Cristiana Mastropietro, sarà al timone della Ruota Libera di Francesca Fialdini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it