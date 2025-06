La diplomazia del bambù | il Vietnam diventa partner dei Brics e intanto tratta con gli Usa

La diplomazia asiatica si muove con sorprendente rapidità: mentre il Vietnam si apre ai Brics, stringendo alleanze strategiche e rafforzando la propria posizione internazionale, intrattiene anche negoziati con gli Stati Uniti. Un gioco di equilibri destinato a ridefinire gli scenari globali, soprattutto in un contesto di tensioni economiche crescenti e dazi punitivi. È evidente che il Vietnam sta tracciando una via indipendente, dimostrando come le scelte diplomatiche possano cambiare le regole del gioco mondiale.

Sarà sicuramente un caso, uno scherzo del destino, una strana coincidenza. Ma nel momento di massima pressione economica statunitense, con la mannaia dei dazi reciproci al 46% pronta ad attivarsi a luglio, il Vietnam ha fatto un importante passo in avanti nella direzione dei Brics, diventando Paese partner del gruppo. "Il Vietnam diventa il decimo Paese partner dei Brics insieme con Bielorussia, Bolivia, Kazakstan, Cuba, Malesia, Nigeria, Thailandia, Uganda e Uzbekistan", ha annunciato il ministero degli Esteri del Brasile che detiene la presidenza di turno della piattaforma multilaterale che riunisce le principali economie emergenti del pianeta.

