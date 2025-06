La Cri misura il colesterolo alla fiera

Alla fiera di San Giovanni, la Croce Rossa di Cesena svela un ricco stand all’insegna della solidarietà e delle tradizioni. Tra mazzi di lavanda, sacchettini ricamati e tante novità, il cuore dell’evento sarà il temporary point, dove potrete anche scoprire come la Cri si prende cura della comunità, anche attraverso servizi gratuiti come la misurazione del colesterolo. Un’occasione unica per sostenere una causa importante, lasciandosi coinvolgere dall’atmosfera calda e accogliente di questa manifestazione.

La Croce Rossa di Cesena è presente alla fiera di San Giovanni con il proprio gazebo in piazza Almerici (nella foto), dove sarà possibile trovare i profumati mazzi di lavanda confezionati con cura e decorati con nastri colorati, i tradizionali sacchettini ricamati a mano e alcune novità preparate dalle volontarie, il cui ricavato andrà a sostenere le attività del Comitato. Tra le novità di questa edizione, è previsto un temporary point situato alle spalle del gazebo: qui le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana–Comitato di Cesena offriranno gratuitamente la misurazione del colesterolo, della glicemia, della saturazione e la misurazione della pressione arteriosa.

La lavanda della Croce Rossa alla fiera di San Giovanni - Come ogni anno, la Croce Rossa di Cesena partecipa alla Fiera di San Giovanni con un suo stand in piazza Almerici, aperto tutti i giorni fino alla conclusione della fiera, martedì 24 giugno. Come scrive corrierecesenate.it

