La Corte EDU ha escluso la responsabilità italiana per fatti commessi in Libia

La Corte EDU ha escluso la responsabilità italiana per fatti commessi in Libia, segnando un importante passo nel riconoscimento dei limiti della giurisdizione nazionale in ambito internazionale. Con questa sentenza, si rafforza il principio di responsabilità come pilastro fondamentale della convivenza civile, riaffermando che ogni soggetto deve rispondere delle proprie azioni. Un risultato che apre nuove riflessioni sul ruolo dello Stato e della comunità internazionale nelle questioni di responsabilità penale e umanitaria.

La Corte europea per i Diritti dell'Uomo, con la sentenza pronunciata pochi giorni fa sul ricorso n.2166018, ha posto un freno alla pretesa di annullare, in ambito internazionale, il principio di responsabilità, a somiglianza di quanto avviene in ambito nazionale. Il paradigma basilare della convivenza, che attribuisce la responsabilità giuridica degli effetti all'autore del fatto.

