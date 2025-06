La consigliera Giulia Versari eletta nell' assemblea nazionale di Forza Italia Giovani

conferenza nazionale, come rappresentante di spicco della nuova generazione di leader forzisti. La sua elezione testimonia l’impegno e la passione dei giovani nel plasmare il futuro del partito, portando idee innovative e una visione fresca per il panorama politico italiano. Con questa nomina, Giulia Versari si prepara a contribuire attivamente alle sfide politiche che attendono Forza Italia, rafforzando il ruolo dei giovani nella scena nazionale.

