La Collezione Bontempi e quel rapporto tra bimbi e artisti

La collezione Bontempi è un eccezionale ponte tra generazioni e arti, nato dall'incredibile rapporto tra bambini e grandi artisti del Novecento. In città, è stato ideato uno dei progetti didattici più innovativi del Dopoguerra: una connessione diretta tra una classe di quarta elementare e maestri come Quasimodo e Sibilla, che hanno regalato opere, lettere e poesie, creando un patrimonio unico nel suo genere. Un patrimonio che testimonia come creatività e generosità possano attraversare i confini dell’età e della storia, arricchendo il nostro patrimonio culturale.

In città è nato uno dei progetti didattici più originali del Dopoguerra: rapporto diretto fra una classe di quarta elementare e i grandi artisti del Novecento, che donarono con generosità le loro opere ai piccoli alunni. Un tesoro di quadri, lettere, incisioni, poesie diventati la Collezione Bontempi, un fondo unico in Italia, di proprietà del Comune. Fra le firme che risposero all'invito dei piccoli brianzoli, Salvatore Quasimodo, Sibilla Aleramo, Lucio Fontana, Aligi Sassu, Ernesto Treccani, Michele Cascella, Corrado Govoni, Mario Luzi, Arnaldo Pomodoro, Giorgio Caproni. La cultura del secolo scorso.

