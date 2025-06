La classifica delle università mondiali | tre pugliesi tra le prime 1.200

Le università pugliesi brillano nella classifica mondiale 2026, con tre atenei tra le prime 1.200 e tra le prime 43 in Italia. Un risultato che mette in luce il talento e l’impegno della regione nel settore accademico, anche se il Politecnico di Bari perde qualche posizione. Questi dati confermano come la Puglia stia emergendo come centro di eccellenza, ma quali sfide e opportunità si nascondono dietro queste classifiche?

Tre università pugliesi tra le prime 1.200 al mondo e tra le prime 43 in Italia. Ma il Politecnico perde posizioni. È quanto stabilisce la classifica Qs World University Ranking 2026,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - La classifica delle università mondiali: tre pugliesi tra le prime 1.200

In questa notizia si parla di: prime - classifica - università - pugliesi

La classifica delle province italiane dove si lavora meno: due pugliesi tra le prime 11 - Secondo l'ufficio studi CGIA, la recente classifica delle province italiane evidenzia un fenomeno interessante: due province pugliesi figurano tra le prime 11 per ore lavorative ridotte.

La classifica delle migliori università al mondo: dominio Usa, in Italia prima La Sapienza. Ci sono le pugliesi Vai su X

Sono 66 le università italiane che figurano nell'edizione 2025 della classifica Global 2000 del Center for World University Rankings (Cwur) e l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari sale di due posizioni rispetto al 2024, e per il 2025 è al 18esimo posto fra le Vai su Facebook

L’Università di Bari prima in Puglia ma è exploit UniSalento: ecco la classifica delle università europee; Qualità della vita di 'ItaliaOggi', Foggia guadagna tre posizioni, ma resta la penultima tra le pugliesi; Classifica della qualità della vita dei bambini: Lecce e Bari le migliori in Puglia.