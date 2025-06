La classifica delle migliori creme solari di Altroconsumo | sul podio Kiko Sun Protection bocciata la Coccobello di Bilboa

Scopriamo insieme quali creme solari emergono come le migliori sul mercato, secondo il test di Altroconsumo. Dimenticate le scelte casuali e affidatevi a prodotti affidabili e sicuri per proteggere la vostra pelle ogni giorno, anche quando il sole sembra meno invadente. È ora di fare chiarezza e scegliere con consapevolezza: perché la vostra pelle merita il massimo della cura e della protezione.

Facciamo un test: avete messo la crema solare stamattina? No? Risposta sbagliata: anche se non siete al mare, in piscina o su un sentiero in montagna, in questa stagione il sole picchia ovunque. La nostra pelle lo sa, e se ne ricorda: i dermatologi raccomandano di proteggere la pelle con cappelli, abiti freschi e soprattutto con l'SPF. Già , ma quale SPF? L'offerta infatti è sempre più ampia e variegata. Altroconsumo ha testato trentasei solari tra i più popolari – tra cui Prep, Nivea, Garnier, Rilastil – stilando una classifica che può essere uno strumento utile per orientarsi nella scelta. L'indagine di Altroconsumo si basa su quattro fattori chiave: l'efficacia protettiva dai raggi UVB e UVA, l'impatto ambientale del prodotto (e del flacone), la chiarezza delle informazioni sull'etichetta e la presenza di ingredienti potenzialmente dannosi.