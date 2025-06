La Ciclovia dell’Arno prende forma in Casentino Un sogno che diventa realtà I cantieri corrono verso Arezzo

La ciclovia dell’Arno sta prendendo vita nel cuore del Casentino, trasformando un sogno in realtà. Con cantieri che avanzano tra Poppi, Bibbiena e Rassina, questa straordinaria infrastruttura ciclabile si avvicina al suo completamento, unendo paesaggi mozzafiato e promuovendo un turismo sostenibile. Un’opera unica al mondo che cambierà il modo di scoprire l’Arno. Il futuro degli spostamenti su due ruote è ormai a portata di mano.

Arezzo, 21 giugno 2025 – Sopralluogo ai cantieri del Consigliere Regionale Vincenzo Ceccarelli Proseguono i lavori dell’infrastruttura ciclabile unica al mondo: ponti e tracciati in avanzamento tra Poppi, Bibbiena e Rassina «Oggi possiamo vedere chiaramente la ciclovia dell’Arno si avvia al suo completamento. Questa infrastruttura attesa e voluta sta avanzando rapidamente in Casentino con lavori intensi in questa estate 2025. Opera fondamentale per i cicloturisti, per chi ama la bicicletta, ma soprattutto anche perché permetter a tutti di poter godere delle sponde dell’Arno e di questo meraviglioso paesaggio che abbiamo in Casentino». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La Ciclovia dell’Arno prende forma in Casentino. Un sogno che diventa realtà. I cantieri corrono verso Arezzo”

In questa notizia si parla di: ciclovia - arno - casentino - cantieri

Ceccarelli: “La Ciclovia dell’Arno prende forma in Casentino. Un sogno che diventa realtà” - La ciclovia dell’Arno, un progetto ambizioso e innovativo, sta finalmente prendendo forma nel cuore del Casentino.

In bicicletta tra Arezzo e il Casentino: prende forma la ciclovia. Sopralluogo di Ceccarelli ai cantieri; Ceccarelli: “La Ciclovia dell’Arno prende forma in Casentino. Un sogno che diventa realtà”; Dal Casentino a Incisa in bici. Fiab testa la ciclovia dell'Arno: Nessun cambiamento, va ultimata.

In bicicletta tra Arezzo e il Casentino: prende forma la ciclovia. Sopralluogo di Ceccarelli ai cantieri - Procedono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione della Ciclovia dell’Arno, l’ambiziosa infrastruttura ciclabile che promette di diventare un unicum a livello mondiale. Come scrive corrierediarezzo.it

Ciclovia dell'Arno: inaugurato il tratto della sorgente - Una risposta di attrazione turistica forte da parte della Regione per le aree interne, come quella del Casentino, dove inizia il tratto inaugurato stamani. Si legge su rainews.it