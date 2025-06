La causa con Tamoil Danno d’immagine coperto con il verde

Il Comune di Cremona ha ottenuto oltre 2,4 milioni di euro da Tamoil per risarcire i danni all’immagine e i costi causati dall’ex raffineria. Questa vittoria rappresenta un passo importante verso il recupero del verde urbano, della qualità della vita dei cittadini e della tutela ambientale. Con un sostegno così deciso, Cremona si prepara a trasformare le risorse in interventi concreti e immediati, puntando su un futuro più verde e sostenibile.

Piante, verde e qualità della vita dei cittadini. I due milioni e quattrocentomila euro ottenuti dal Comune di Cremona da Tamoil, nell'ambito della causa per i danni di immagine e per i costi sostenuti per quanto riguarda i danni provocati dall'ex raffineria Tamoil, si trasformeranno in interventi immediati. Il Consiglio comunale a larghissima maggioranza ha votato un ordine del giorno firmato dal presidente Luciano Pizzetti che va in tal senso. "Il verde concorre alla vivibilità, mangia anidride carbonica e produce ossigeno influenzando positivamente la qualità ambientale. Non possiamo continuamente studiare come fare, ma le risorse le dobbiamo mettere a terra" spiega Luciano Pizzetti.