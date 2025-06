La casa di Mary Superstition | alla riscoperta di un horror cult fra i capostipiti dello slasher

Preparati a immergerti in un viaggio nel passato dell’horror con "La casa di Mary Superstition", un cult degli anni ’80 che ha segnato l’inizio dello slasher. Grazie all'edizione Gold in Blu-ray di Midnight Factory, questa pellicola intramontabile si presenta in una veste nuova, tra morti fantasiose e atmosfere inquietanti. Un’occasione imperdibile per riscoprire un classico dimenticato che continua a spaventare... e molto altro ancora.

L'uscita in Gold Edition blu-ray della Midnight Factory permette di riscoprire in una nuova veste un horror cult del 1982 basato su una casa infestata e tante morti fantasiose e decisamente raccapriccianti. La preziosa opera di Midnight Factory non consente solamente di portare alla luce horror attuali magari nascosti e difficili da trovare, ma anche di rispolverare in una nuova veste opere del passato forse ormai dimenticate, ma in realtà veri e propri cult. Come ad esempio La casa di Mary (titolo originale Superstition), rispolverato ora per la prima volta in blu-ray con una sontuosa Gold Edition della collana horror di Plaion. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La casa di Mary (Superstition): alla riscoperta di un horror cult fra i capostipiti dello slasher

