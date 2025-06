La Casa del Mare è l' ennesima opera bloccata a metà dal sindaco

disagio della comunità, evidenziando come le continue lentezze amministrative ostacolino lo sviluppo e la rinascita di Mondragone. La Casa del Mare, simbolo di promesse non mantenute, rappresenta un esempio lampante delle criticità che affliggono il nostro territorio. È ora di agire, chiedendo chiarezza e impegno concreto per trasformare i progetti in realtà.

Non usa mezzi termini Antonio Belli, dirigente di Fratelli d’Italia, nel commentare lo stato di avanzamento - o meglio, il mancato completamento - della Casa del Mare e di altre opere pubbliche sul territorio di Mondragone. In un intervento dai toni accesi, Belli ha ricordato l’origine del. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "La Casa del Mare è l'ennesima opera bloccata a metà dal sindaco"

In questa notizia si parla di: casa - mare - ennesima - opera

Arriva l?Amerigo Vespucci c?è il cast di ?Mare Fuori?: «Il veliero è tornato a casa» - L'Amerigo Vespucci torna trionfalmente a casa dopo tre anni di navigazione in tutto il mondo per promuovere il made in Italy.

Che gioia!!! Prendersi a 60 anni quello che mi era stato negato da giovane. Oggi è stato quello che ho provato giocando nei campi di basket e di beach volley che abbiamo realizzato nel nostro Parco a Mare. E poi le migliaia di persone che passeggiavano e q Vai su Facebook

La Casa del Mare è l'ennesima opera bloccata a metà dal sindaco; A PIEDI O I BICI, A PORTO CESAREO, LA “passeggiata sopraelevata vista mare”; Lamborghini, colore al potere!.