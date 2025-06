La Carrera scalda i motori. Diciannove team in griglia, iniziano le prove libere.

La corsa sta per partire, e il cuore di Castel San Pietro batte forte all’unisono con i motori che si accendono. Nove-teen team si preparano a calcare la storica griglia di partenza della Carrera, trasformando le strade in un palcoscenico di adrenalina e passione. Un record? Forse, ma ciò che conta è l’entusiasmo di un evento che promette emozioni indimenticabili. Sabrina Forni amicizia la suspense, ma...

La Carrera che invade le strade le centro di Castel San Pietro. Una metafora, usata e talvolta anche abusata nei decenni. Ma non quest'anno, quando al via in piazza Matteotti nella Carrera al maschile ci saranno in griglia ben 19 team. "Se è un record? Non so, però nei miei 25 anni nel mondo Carrera 19 team al via non li ricordo", quasi scansa i trionfalismi Sabrina Forni, presidente dell'Associazione Club Carrera, che fa la conta, sospesa tra la debordante soddisfazione e una comprensibile, pur piccola, preoccupazione. "Con 19 team al via gli ultimi partiranno quasi al Cassero, dobbiamo provare e capire come fare.