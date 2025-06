La cantante statunitense nata il 21 giugno 1985 ha messo a nudo nei suoi album sentimenti ed emozioni

Non basta nascere nel primo giorno d'estate spaccando in due come un'anguria i succosi anni '80. Non basta neppure crescere a Lake Placid (nello stato di New York) con un padre come Rob Grant, miliardario newyorkese, pioniere di Internet, che sponsorizza subito la figlia, cogliendo al volo il suo talento musicale. Lana Del Rey, eterea e soave come una dea: la sua voce incanta Milano X Leggi anche › Lana Del Rey si sfoga sui social: «Basta dire che nei testi delle mie canzoni rendo glamour gli abusi» Non basta, perché Elizabeth Woolridge Grant, in arte Lana Del Rey, è venuta al mondo tra il primo raggio della sua Luna in Leone, nella dimora dell'espansione musicale e il richiamo subdolo dell'alcol che a quindici anni l'aveva già stretta nella sua spirale.

