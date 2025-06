La Buona Stella trama e cast della fiction Rai girata a Fiumicino

Scopri tutto su "La Buona Stella", la nuova fiction Rai girata tra le suggestive location di Fiumicino. Con un cast stellare e una trama coinvolgente, questa serie promette di appassionare il pubblico con storie di speranza, sogni e rinascita. Ambientata in un territorio ricco di fascino, la produzione rafforza il legame tra il comune e il mondo dello spettacolo, portando in scena un racconto che emoziona e incanta. Preparatevi a lasciarvi conquistare da questa avvincente narrazione.

Fiumicino, 21 giugno 2025 – Sono stati svelati trama e cast di La Buona Stella, la nuova serie televisiva diretta da Lu ca Brignone e coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Ital ia, le cui riprese si sono svolte anche n el Comune di Fiumicino, già scelto in passato come set per film e fiction nazionali. La produzione, che ha ottenuto il patrocinio dell’amministrazione comunale, conferma ancora una volta il legame del territorio con il mondo dell’audiovisivo. La fiction, ambientata tra i quartieri romani e le coste della Calabria selvaggia, si annuncia come un racconto intenso di riscatto, famiglia e seconde possibilità . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiction - fiumicino - buona - stella

Con il mare di fronte per noi la felicità è di casa. Ma inizia ora la stagione migliore, con più ore di luce, giornate più calde, la nostra cucina sempre aperta con orario no stop! La felicità è qui, e aspetta te. Prenota il tuo tavolo 066520318 BBQ FIUMICINO - Vai su Facebook

La Buona Stella, trama e cast della fiction Rai girata a Fiumicino; “La Buona Stella”, al via le riprese della fiction con Miriam Dalmazio; Ciac, si gira: il comune di Fiumicino trasformato in commissariato di polizia per la nuova serie tv ‘La Buona Stella’.

Miriam Dalmazio vola dopo Costanza: arriva su Rai 1 la nuova fiction La buona stella con Francesco Arca - Periodo d’oro questo per l’attrice italiana Miriam Dalmazio che dopo la fortunata partecipazione in Studio Battaglia, come co- Scrive msn.com

La buona stella è la nuova fiction Rai con Miriam Dalmazio e Francesco Arca - Francesco Arca e Miriam Dalmazio son due dei protagonisti de La buona stella, la nuova fiction Rai ambientata tra Roma e Calabria ... Segnala ultimenotizieflash.com