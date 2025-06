La Buona Stella | al via le riprese della serie tv tra Crotone e Roma

Le luci si accendono tra le suggestive coste calabresi e le vibranti strade di Roma: è iniziato il set di "La Buona Stella", una serie tv ricca di emozioni, diretta da Luca Brignone e coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia. Un viaggio tra due mondi, tra talento e paesaggi mozzafiato, promette di catturare il pubblico fin dal primo episodio. Restate sintonizzati, perché questa storia sta per brillare...

Al via tra Crotone e Roma le riprese di La Buona Stella diretto da Luca Brignone con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca e Laura Cravedi Coprodotto da Rai Fiction e Paypermoon Italia Sono in corso le riprese di La Buona Stella, serie tv diretta da Luca Brignone e coprodotta da Rai Fiction e Paypermoon Italia. La serie offre un contrasto affascinante tra i paesaggi metropolitani di Roma e la Calabria, con le sue spiagge selvagge e le montagne incontaminate. La Buona Stella racconta la storia di due grandi riscatti. Simone, sfortunato e disilluso, ha perso tutto, l'amore della moglie, la custodia della figlia, il sogno di diventare un calciatore professionista, perfino la salute.

