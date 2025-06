La brioche del poliziotto, un gesto semplice ma carico di significato, ha portato conforto e speranza a Silvia Bindella, figlia di Terry Meneghetti, tragicamente uccisa lo scorso maggio. Umberto Cicoria e Antonio Giardina, agenti della Polizia di Stato, hanno dimostrato che anche nei momenti pi√Ļ difficili, i piccoli gesti di vicinanza possono fare la differenza. Silvia e la sua famiglia, sconvolte dal dolore, hanno trovato in questa dolcezza un segno di solidariet√† e umanit√†.

Una brioche portata a casa, una telefonata, un messaggio. Sono i piccoli gesti di affetto e vicinanza messi in atto dai due agenti della polizia di Stato Umberto Cicoria e Antonio Giardina nei confronti di Silvia Bindella, la figlia di Terry Meneghetti, la donna di 82 anni strangolata e uccisa da un 15enne a Milano lo scorso maggio. Silvia¬†e la sua famiglia, sconvolte da un dolore che non √® nemmeno possibile provare a immaginare, hanno denunciato in queste settimane la solitudine in cui finiscono (spesso ma non sempre) parenti e famigliari delle vittime di un fatto di sangue assurdo com'√® stato quello che ha riguardato Teresa, e il senso d'abbandono da parte delle istituzioni¬†che provano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it