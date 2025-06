La Bolkestein e i balneari Il Comune di Pisa proroga l’uso ma senza nuovi contratti

Il futuro dei balneari di Pisa si gioca tra proroghe temporanee e incertezze normative. La recente determina comunale, infatti, estende l’uso delle aree retrostanti il demanio marittimo senza rinnovare i contratti scaduti, segnando un passo provvisorio in attesa di una definizione lunga. Questa situazione mette in luce le sfide di un settore fondamentale per l’economia locale e la necessità di un quadro normativo stabile e chiaro.

Pisa, 21 giugno 2025 – Una gestione temporanea, che prende atto di una situazione sospesa e che si limita a fotografare l'occupazione in corso dei terreni comunali sul litorale. È questa, in sintesi, la nuova determina approvata dal Comune di Pisa, che proroga di fatto l'uso delle aree retrostanti al demanio marittimo da parte degli stabilimenti balneari di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, senza però rinnovare i contratti ormai scaduti. Il quadro normativo è ancora incerto, e i Comuni – Pisa compresa – si trovano in una fase di transizione. I vecchi contratti di locazione sono scaduti il 31 dicembre 2022, ma gli stabilimenti continuano a utilizzare le aree versando un'indennità di occupazione, in attesa che si sblocchi a livello nazionale la questione delle concessioni.

In questa notizia si parla di: pisa - balneari - comune - proroga

