La bodybuilder She Hulk uccisa a martellate dal marito | Omicidio-suicidio

La campionessa colombiana Zunilda Hoyos Mendez aveva deciso di lasciare il coniuge per i suoi comportamenti aggressivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La bodybuilder "She Hulk" uccisa a martellate dal marito: "Omicidio-suicidio"

In questa notizia si parla di: bodybuilder - hulk - uccisa - martellate

La bodybuilder nota come ‘She Hulk’ picchiata a morte con un martello, il marito trovato senza vita - Una tragedia sconvolge il mondo del bodybuilding: Zunilda Hoyos Mendez, affettuosamente chiamata 'She Hulk', è stata trovata vittima di un brutale omicidio a colpi di martello.

La campionessa nota come ‘She Hulk’, è stata uccisa a colpi di martello: l’ipotesi investigativa è quella di omicidio-suicidio. Anche il marito è stato trovato senza vita. Lei lo stava per lasciare per i suoi comportamenti aggressivi Vai su Facebook

La bodybuilder She Hulk uccisa a martellate dal marito: Omicidio-suicidio; Donna Hulk, campionessa colombiana di bodybuilder uccisa a martellate dal marito: ipotesi omicidio-suicidio; La bodybuilder nota come 'She Hulk' picchiata a morte con un martello, il marito trovato senza vita.

Donna Hulk, campionessa di bodybuilder uccisa a martellate dal marito: l'uomo si è poi tolto la vita - Zunilda Hoyos Mendez è stata trovata senza vita in un appartamento a Malaga: la donna voleva il divorzio dal marito, che si sarebbe suicidato dopo il delitto ... Lo riporta msn.com

Donna Hulk, campionessa colombiana di bodybuilder uccisa a martellate dal marito: ipotesi omicidio-suicidio - Leggi ... Riporta informazione.it