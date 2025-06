La bodybuilder She Hulk colpita a morte con un martello il marito trovato senza vita | ipotesi femminicidio-suicidio

Tragedia sconvolge Malaga: la celebre bodybuilder colombiana, Zunilda Hoyos Mendez, nota come «She Hulk», è stata trovata morta con un colpo di martello. L’ipotesi degli investigatori è quella di un femminicidio-suicidio, poiché anche il marito, trovato con ferite autoinflitte nello stesso appartamento, potrebbe essere stato coinvolto in questa drammatica vicenda. La comunità aspetta risposte e riflette sulla crescente emergenza della violenza di genere.

La campionessa colombiana di bodybuilding, Zunilda Hoyos Mendez – nota con il soprannome di «She Hulk», uno dei personaggi della Marvel – è stata colpita a morte con un martello durante un soggiorno in Spagna, a Malaga. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di femminicidio-suicidio. Infatti, il marito – scrive il New York Post – è stato trovato senza vita con « ferite da arma da taglio autoinflitte » nello stesso appartamento, preso in affitto circa un mese fa. Secondo una prima ricostruzione, la donna, 43 anni, stava per porre fine alla relazione a causa dell’atteggiamento violento del marito. 🔗 Leggi su Open.online

