La bodybuilder nota come 'She Hulk' picchiata a morte con un martello, il marito trovato senza vita.

Una tragedia sconvolge il mondo del bodybuilding: Zunilda Hoyos Mendez, affettuosamente chiamata 'She Hulk', è stata trovata vittima di un brutale omicidio a colpi di martello. La scoperta del marito senza vita, con ferite autoinflitte, apre un'indagine drammatica su un possibile omicidio-suicidio, in un contesto familiare già segnato da tensioni e comportamenti aggressivi. La storia di un talento spezzato e di una fine tragica che lascia senza parole. Continua a leggere...

Zunilda Hoyos Mendez, campionessa colombiana di bobybuilding anche nota come 'She Hulk', è stata uccisa a colpi di martello: l'ipotesi investigativa è quella di omicidio-suicidio, il marito è stato trovato senza vita con "ferite da arma da taglio autoinflitte". Lei lo stava per lasciare per i suoi comportamenti aggressivi.