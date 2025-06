La bella estate Film per tutti e promozioni

Immergiti nell’incanto dell’estate con la rassegna "La bella estate" al Centro Culturale Artemisia di Tassignano! Dal 4 al 30 luglio, 18 serate di cinema all’aperto con 16 film selezionati per tutte le età e gusti, a prezzi irresistibili. Non perdere le promozioni speciali, come i biglietti a soli 3,50 euro in alcune serate. Un’occasione unica per vivere momenti di divertimento e cultura sotto il cielo stellato!

Pellicole per tutti i gusti e per le famiglie, con biglietto promozionale, in alcune serate, a 3,50 euro. Definito il programma del cinema all’aperto al Centro Culturale Artemisia a Tassignano. Diciotto serate di proiezione e 16 film in programma per la rassegna " La bella estate ", promossa dal Comune e gestita da Cineforum Ezechiele. Dal 4 al 30 luglio ricco cartellone. Quattordici film godono della promozione ‘Cinema Revolution’ promossa dal Ministero della Cultura che prevede un biglietto unico a 3,50 euro. Per gli altri film il biglietto intero è di 7 euro, ridotto a 5 euro per bambini nati fino a tutto il 2014, over 65 e soci del Cineforum Ezechiele. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La bella estate. Film per tutti e promozioni

