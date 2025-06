La Beer Fest farà cantare e ballare con omaggi a Vasco Queen e Liga

Preparatevi a vivere otto giorni di pura energia e divertimento al Muggiò Beer Fest! Tra tribute band, hit indimenticabili e un’atmosfera coinvolgente, questa festa promette di far ballare, cantare e brindare sotto il segno della buona musica e delle eccellenze gastronomiche. Un evento imperdibile per grandi e piccini, dove il divertimento non conosce limiti. Non vi resta che unirvi a noi e lasciarvi travolgere dall’atmosfera unica di questa splendida kermesse!

I tormentoni degli anni Duemila rivisitati in chiave rock, i tributi a Vasco Rossi e agli 883, gli omaggi ai Queen e a Ligabue, ma pure le hit latine e un tuffo nelle canzoni più amate degli anni ‘90. E poi fiumi di ottima birra, accompagnati dalle specialità dello street food, con anche un’area in cui i bambini si potranno scatenare tra scivolo gonfiabile e jumping. Otto giorni di musica, cibo, birre e divertimento. È quanto proporrà il Muggiò Beer Fest, il festival della birra organizzato da Tipico Eventi in collaborazione con il Comune e che sarà ospitato da piazza Cossetto da giovedì a domenica e poi dal 3 al 6 luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Beer Fest farà cantare e ballare con omaggi a Vasco, Queen e Liga

In questa notizia si parla di: beer - fest - omaggi - vasco

Brandico: Beer Food Fest - Il 24 maggio, Brandico ospita la prima edizione del Beer Food Fest, un evento imperdibile per gli amanti del buon cibo e della birra artigianale.

Mercoledì 16 luglio l’energia dei Linkin Park arriva sul palco del Beer Fest! I Living Theory - Worldwide Linkin Park tribute, ci regaleranno un viaggio tra i successi di Chester Bennington e compagni! Una serata di rock ed emozioni da brivido, in puro s Vai su Facebook

La Beer Fest farà cantare e ballare con omaggi a Vasco, Queen e Liga; La festa della birra artigianale a Corsico: cibo, musica e dj-set; Corsico Beer Festival 2025 con stand gastronomici e concerti.

La Beer Fest farà cantare e ballare con omaggi a Vasco, Queen e Liga - I tormentoni degli anni Duemila rivisitati in chiave rock, i tributi a Vasco Rossi e agli 883, gli omaggi ai Queen e a Ligabue, ma pure le hit latine e un tuffo nelle canzoni più amate degli anni ‘90. Segnala ilgiorno.it

Soverato, dal 19 al 22 giugno il “Beer festival” nella villa comunale - La splendida cornice della villa comunale sarà la location ideale per celebrare sua maestà la birra. Riporta catanzaroinforma.it