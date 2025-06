La bandiera blu sventola anche sui trabocchi Punta rocciosa e Pesce palombo

premio simbolico che riconosce l’impegno del territorio nella tutela ambientale e nel rispetto delle acque cristalline. Sventolare la Bandiera Blu significa non solo vantare un mare di qualità, ma anche un impegno costante verso sostenibilità e tutela delle risorse naturali. Con questa cerimonia, Fossacesia conferma il suo ruolo di eccellenza e esempio da seguire nel panorama italiano, invitando tutti a preservare questo prezioso patrimonio per le generazioni future.

È partita dai trabocchi la consegna simbolica delle bandiere blu 2025 nel Comune di Fossacesia, che quest’anno ha conqusitato la sua 24ª bandiera consecutiva. Questa mattina il sindaco Enrico Di Giuseppantonio accompagnato dagli amministratori e dalla polizia locale ha consegnato il prestigioso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - La bandiera blu sventola anche sui trabocchi Punta rocciosa e Pesce palombo

In questa notizia si parla di: bandiera - trabocchi - sventola - punta

Bandiera blu 2025, la new entry: “Sabbia, ciottoli e trabocchi. Torino di Sangro sa stupire” - Nel 2025, Torino di Sangro conquista la Bandiera Blu, un traguardo atteso che premia la bellezza di sabbia, ciottoli e trabocchi.

Fossacesia, la bandiera blu sventola anche sui trabocchi Punta Rocciosa e Pesce Palombo; Torna la rassegna Alphaville a Francavilla al Mare.

FOSSACESIA: LA 24ESIMA BANDIERA BLU CONSECUTIVA SVENTOLA ANCHE SULLA COSTA DEI TRABOCCHI - FOSSACESIA– È partita dai trabocchi la consegna simbolica delle Bandiere Blu 2025 nel Comune di Fossacesia (CH), che quest’anno celebra la sua 24ª Bandiera Blu consecutiva. Lo riporta abruzzoweb.it

Sulla spiaggia sangiorgese sventola la bandiera verde - "Bandiera Verde" possa costituire un formidabile strumento di promozione soprattutto per una località, come quella sangiorgese, la cui amministrazione ... Come scrive msn.com