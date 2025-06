La Banda di Ravenna stasera a Punta Marina e domani a Piangipane

Prepariamoci a vivere serate di grande musica con la Banda Musicale Cittadina di Ravenna, che questa sera si esibirà a Punta Marina e domani a Piangipane. Con il maestro Mauro Vergimigli alla guida e un repertorio che spazia dai classici bandistici al jazz e blues delle big band, ogni concerto sarà un’esperienza coinvolgente e indimenticabile. Non perdete l’occasione di ascoltare queste note straordinarie!

La Banda Musicale Cittadina di Ravenna è pronta a dare il via al suo tour estivo. Diretta dal maestro Mauro Vergimigli, con la collaborazione del vice maestro Yuri Spadaro, la banda propone un programma che affianca ai classici della tradizione bandistica un repertorio dal sapore jazz e blues, tipico delle big band. Alle 21 di stasera la Banda si esibirà a Punta Marina, presso la pineta, adiacente alla rotonda centrale e a pochi passi dal lungomare. Il programma prevede una selezione di brani classici per banda e un’esplorazione musicale in chiave più moderna, tra atmosfere swing, blues e jazz. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it